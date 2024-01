João Carreiro passou por cirurgia de 12 horas antes de morrer: 'fatalidade', diz cardiologista

O cantor João Carreiro passou por uma cirurgia cardíaca, que durou cerca de 12 horas, antes de morrer, na noite de quarta-feira (3), em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, segundo o cardiologista Jandir Gomes, do Hospital do Coração. O médico definiu a morte do artista como uma fatalidade.

O sertanejo faleceu aos 41 anos, após ser submetido ao procedimento cirúrgico no coração. Ele não resistiu a complicações para colocar uma válvula no órgão.

"Foi uma fatalidade, infelizmente o João entrou pra estatística de cerca de 3% de pacientes que morrem em cirurgias cardíacas", afirmou o especialista em coletiva de imprensa.

De acordo com o cardiologista, Carreiro tinha uma condição cardíaca chamada de prolapso da válvula mitral (PVM). Ele detalhou que o anel da válvula mitral do artista estava calcificado e ele tinha um prolapso degenerado. Além disso, João também teve febre reumática, que afeta a válvula do coração.

"A maior parte dos casos de prolapso nas pessoas é assintomático. Prolapso é um afrouxamento da válvula (do coração), que até de 10% da população têm e precisa tratar. No caso do João, pode ter sido um problema desde a infância, que foi evoluindo ao longo da vida. Ele tinha um prolapso, que é uma doença estrutural no coração. O coração dele já não era normal, o órgão já tinha uma dilatação fora do comum", afirmou Jandir Gomes.

O especialista disse ainda que, após a cirurgia, o coração do cantor teve uma falência e não voltou a ter batimentos normais.

Quem era João Carreiro?

Legenda: Sertanejo no clipe 'Meu Avô' Foto: Reprodução/YouTube

Nascido em Cuiabá (MT), João Carreiro ganhou reconhecimento nacional por participar da dupla João Carreiro e Capataz. Juntos, eles fizeram sucesso na década de 2000. No ano de 2009, eles tiveram até música em novela da TV Globo: a canção "Bruto, Rústico e Sistemático" fez parte da trilha de "Paraíso".

Em 2014, a dupla se separou, e João Carreiro seguiu carreira solo. Em dezembro de 2023, lançou duas músicas: "Meu Avô" e "A Coroa é Meu Chapéu".

Antes de passar por cirurgia, o sertanejo chegou a realizar show na virada de ano, na cidade de Pedra Preta (MT).

Sertanejos lamentam partida de amigo

Nomes nacionais da música sertaneja lamentaram a partida repentina de João Carreiro. Da nova geração do gênero musical, a cantora Ana Castela deixou texto em rede social falando da passagem do cantor na cidade dela:

"Obrigada, João, por você ter ido até minha cidade alegrar todo mundo nesse final de ano. Deus sabe de tudo, e ele te queria com ele", escreveu Ana Castela no Instagram.

Também nas redes sociais, a dupla Bruno e Barreto publicou uma mensagem desejando força aos familiares e amigos de João Carreiro. "Um dos caras que foi referência no início da nossa carreira e tanto representa pra nossa música sertaneja… Vá em paz, bruto", publicou o perfil oficial da dupla.