João Carreiro publicou vídeo descontraído ao lado da esposa em hospital

Momentos antes de realizar o procedimento para colocar uma válvula no coração, o cantor João Carreiro, sertanejo que morreu na quarta-feira (3), compartilhou um registro descontraído falando sobre o procedimento no Instagram.

Em vídeo, ele apareceu no quarto ao lado da esposa, Francine Caroline, e brincou com o fato da roupa do hospital possuir detalhes em flores: "Meu bem, se eu empacotar, eu não quero saber dessa roupinha aqui"..

Assista:

O sertanejo brincou com o detalhe do traje hospitalar. "Não combinou muito comigo, é de florzinha", completou João Carreiro. Em seguida, ele aproveitou para falar a respeito do processo de recuperação que teria nas próximas semanas.

"Vou passar por um procedimento médico, vou fazer uma cirurgia no coração e dizer que vou ficar alguns dias fora da internet da vida. Só pra deixar vocês cientes da parada, só pra dizer que já deu tudo certo", explicou o cantor.

'Minha vida me deixou', lamentou esposa de sertanejo

Francine Caroline, esposa do cantor sertanejo João Carreiro, usou o Instagram, na madrugada desta quinta-feira (4), para lamentar a morte do marido, aos 41 anos de idade.

"Minha vida me deixou", escreveu ela nos storiesda rede social.