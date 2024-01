Melody revela que depois de 'Mil Veces' terá mais parcerias com Anitta

Comemorando a primeira parceria com Anitta, o remix de “Mil Veces”, Melody disse que agora as duas são amigas. Ela também comentou que vem aí a gravação de uma música autoral das divas juntas e mais dois remixes. A informação foi divulgada pela própria artista de 16 anos, nesta quarta-feira (3), durante entrevista ao programa Fofocalizando, do SBT.

Veja também

“Esses dias ela [Anitta] me chamou aqui para gente gravar não só uma música, como três músicas, então essa não é a primeira. Essa não vai ser a única”, disse a cantora, conhecida popularmente pelos falsetes. Em seguida, Melody acrescentou: “Inclusive a gente vai ter uma autoral em breve, está demais! O nome dela é ‘Rapariga’. Essa música rolou sim, o feat rolou sim, é um sonho realizado”.

Ainda na entrevista, a artista aproveitou para dizer que, desde o início da carreira, acompanha os passos de Anitta. “Sempre aprendi o marketing com ela, sempre me inspirei muito, então é sim um sonho realizado. Vai ser tudo”, frisou.

Questionada sobre o relacionamento entre as duas, a jovem também garantiu que agora elas são amigas. “Lógico, amigas, com certeza”, ressaltou. Tanto que a garota foi convidada para participar do pré-Carnaval de Anitta em Salvador, mas teve que recusar a oferta. Melody, que tem 16 anos, contou que, por ser menor de idade, não poderá comparecer ao evento. Vale dizer que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não é permitida a entrada de crianças em locais onde há livre acesso a bebidas alcóolicas.

Remix de “Mil Veces”

Para a alegria dos fãs, a primeira parceria das cantoras chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (4), às 21h. O remix de “Mil Veces”, hit espanhol de Anitta, lançado em outubro de 2023, ganha uma nova versão que mescla funk e piseiro.

Na Internet, ela liberou um trechinho da música para deixar os fãs ainda mais ansiosos: “Veio aí o encontro delassss! Vou liberar o remix de ‘Mil Veces’ com @McMeIody amanhã às 21h em todas as plataformas, hein? Tá tudoo”, escreveu.