Melody divulga vídeo de versão ‘melhorada’ de ‘Meiga e Abusada’, e Anitta comenta

Melody surpreendeu o público ao publicar, nessa quinta-feira (26), os bastidores da gravação de um clipe que traz vários elementos de “Meiga e Abusada”, música que fez sucesso na voz de Anitta, em 2012. Na imagem compartilhada no Instagram, dá para perceber cenário parecido com o do clipe da canção original - com a cantora sentada em uma mesa de café da manhã e um papel de parede florido atrás dela.

A intérprete canta: “Pensou que eu ia focar boba, apaixonada / Mas você quem caiu na minha lábia”. Na legenda da foto, a funkeira provocou: "Música melhorada", além do emoji de um foguinho. Anitta foi, então, a primeira a comentar: "Será que vou liberar?". Isso porque, em 2021, a jovem lançou "Fake Amor", uma versão de "Faking Love", que foi retirada das plataformas digitais devido a problemas relacionados à liberação de direitos autorais.

Ao perceber a interação entre as famosas, os fãs foram ao delírio e começaram a indagar se as duas estariam sempre em "pé de guerra" como uma jogada de marketing. "Às vezes penso que elas se falam no zap e ficam rindo do que o povo diz sobre elas serem ‘rivais’", disse uma seguidora. "Sabia q era marketing e tenho certeza q ainda vem música das duas juntas", defendeu outra pessoa. "Rapaz, chega a ser palhaçada, o pior é que eu escuto todas e acabo gostando kkkk", afirmou um seguidor. "Não perceberam que a Anitta já está cuidando da carreira dela há tempo??", deixou mais um, remetendo ao fato de Anitta já ter proposto dirigir a carreira da funkeira, o que anteriormente não foi aceito pela garota.

Recentemente a artista de 16 anos negou o convite da diva pop de lançar um remix da badalada "Mil Veces". Agora, surpreendendo os fãs e criando a expectativa de um feat, a versão de "Meiga e Abusada" chega nesta sexta-feira (27), às plataformas de streaming.