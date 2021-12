Anitta critica MC Melody e adolescente chora por ter a música 'Fake Amor' derrubada

A cantora Anitta se pronunciou após MC Melody,14, divulgar uma parceria sem autorização entre elas nas redes sociais. A carioca criticou a adolescente e reprovou a ação da equipe. A cantora adolescente ainda apareceu na internet aos pratos após o material ser censurado por violar direitos de autoria.

Na terça-feira (21), Melody anunciou um feat usando a imagem de Anitta para promover o lançamento de "Fake Amor", uma versão piseiro da música "Faking Love", disponibilizada no YouTube. O single foi derrubado da plataforma.

"Quando eu falo para vocês que essa menina vai ser o próximo 'kikiki' do Brasil vocês não acreditam em mim (risos). Mas também quando eu falo que ela precisa deixar eu cuidar da carreira dela, porque o pai não é correto, também não me escutam", declarou Anitta em postagem no Twitter.

Anitta ainda elogiou a versão gravada por Melody, mas ressaltou que as regras que envolvem os direitos autorais da música original não foram cumpridas.



"Galera, música não é bagunça e internet não é terra de ninguém quando se trata da propriedade de terceiros. É automático o algoritmo da minha gravadora derrubar automaticamente qualquer conteúdo postado", explicou Anitta.

MC Melody chorou por ter música derrubada

A adolescente gravou um vídeo aos prantos contando que foi proibida de divulgar "Fake Amor", nesta terça-feira. A gravadora da cantora a proibiu de postar qualquer trecho da canção.

"Gente, eu não estou acreditando (chora). Sério. Não sei se vocês viram, mas tive que tirar a música de todas as plataformas. A música, gente, eu fiz em questão parecida com Assalto Perigoso, era um remix. Coloquei a voz dela também, da Anitta e um remix em cima. A gravadora não quis deixar eu postar. Ontem, quando eu postei, eles me mandaram um e-mail pedindo para eu apagar e não postar. Eu tentei tirar a voz dela, a imagem dela... (choro). Eles não deixaram e pediram para eu tirar. Estou muito triste", começou ela.