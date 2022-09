Simone vai estrear na carreira solo com show em festival no interior de Goiás

A cantora Simone Mendes terá o primeiro show da carreira solo no Caldas Country Festival, em Goiás, no dia 13 de novembro. A informação foi divulgada nas redes oficiais do evento, na noite desta quarta-feira (28).

Em vídeo, Simone falou sobre a emoção do momento:

Simone Mendes Cantora Tô passando aqui pra dizer que é o meu lançamento oficial do meu primeiro show solo. No dia 13 a sofrência é garantida. Um show lindo e eu conto com a energia de vocês

A expectativa é que Simone apresente as novas músicas de trabalhos como solista. Desde o início de setembro, ela se reúne com diferentes compositores para montar repertório.

Atrações da festa

Participam também do evento Matogrosso & Mathias, Pedro Sampaio, Maiara & Maraisa, Gusttavo Lima, Mari Fernandez, Sevenn, Harmonia do Samba, Ana Castela, Guilherme & Benuto, Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto, Jorge & Mateus, Clayton & Romário e Dennis. O festival será entre os dias 11 e 14 de novembro. Os ingressos já estão à venda.

