Simone Mendes curte dias de folga no Ceará 'chupando manga' e 'conversando com calango'

Apaixonada pelo Ceará, a cantora Simone Mendes passa dias de folga com a família na terra do sol. A relação da baiana com o estado é antiga. Por muitos anos, ela viveu na região quando cantava na banda Forró do Muído.

Simone mantém uma casa no município de Eusébio (CE), Região Metropolitana de Fortaleza, desde que se mudou para São Paulo.

Nesta segunda-feira (19), no melhor estilo cearense, ela fez registros no Instagram chupando manga e até "conversando com um calango" (lagartixa).

Simone é casada com o cearense Kaka Diniz, natural de Sobral. Além disso, o pequeno Henry, filho mais velho da cantora, nasceu em Fortaleza.

Primeiro DVD solo

Legenda: Cantora gravou DVD da carreira solo em fazenda Foto: Divulgação

Simone gravou o primeiro DVD da carreira solo neste mês. Sem a presença de Simaria, a produção audiovisual foi filmada em uma fazenda, na cidade de Itu (SP).

Ao todo, o primeiro produto solo de Simone contou com 12 músicas inéditas.

“É o início de um novo tempo, é o início do meu filho, do meu bebê que vai nascer, que é o meu DVD, o meu trabalho, a minha música que vai sozinha para a rua, para estrada, para TV, para rádio. Então é um ciclo novo, é a virada de chave para a minha história continuar”, declarou Simone em entrevist ao Fantástico.