Simone Mendes passou dias sem dormir e sofreu crises de ansiedade com separação de Simaria

A cantora Simone Mendes falou sobre os novos desafios da carreira solo em entrevista ao Fantástico, exibida neste domingo (19). No bate-papo, ela explanou sobre a gravação do DVD "Cintilante", além das crises de ansiedade que sofreu com o fim da dupla com a irmã Simaria.

"Vou falar para você que foi a fase mais dura da minha vida, a dor mais terrível que vivi, comparada a perda do meu pai. Fiquei muitos dias sem dormir... crises de ansiedade. Foi muito difícil", contou Simone.

Na entrevista, Simone chegou a confessar ter pensado em parar com a carreira e relembrou a fase difícil que a dupla passou com a doença da irmã. Em 2018, Simaria se afastou dos palcos para tratar uma tuberculose ganglionar.

Novo trabalho

Legenda: Cantora gravou DVD em fazenda Foto: Reprodução/Instagram

Gravado em uma fazenda, na cidade de Itu (SP), Simone Mendes gravou 12 músicas inéditas.

“É o início de um novo tempo, é o início do meu filho, do meu bebê que vai nascer, que é o meu DVD, o meu trabalho, a minha música que vai sozinha para a rua, para estrada, para TV, para rádio. Então é um ciclo novo, é a virada de chave para a minha história continuar”, declarou Simone.