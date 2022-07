Simaria faz reflexão após deixar de seguir Simone nas redes sociais

A cantora Simaria chamou atenção das redes sociais por uma postagem, realizada na sexta-feira (15). Após a repercussão do "unfollow" em Simone, noticiado em 14 de julho, a sertaneja resgatou uma reflexão que faz parte do começo da polêmica com a irmã.

Usuários do Twitter apontam a postagem como um desabafo de Simaria. “Pare de se comparar com outras pessoas. Você está nesse planeta para ser você e não uma imitação de você mesmo”, escreveu a sertaneja em tweet.

As afirmações são semelhantes às dadas por ela em entrevistas, quando disse que Simone a criticava por tudo e não a deixava ser ela mesma.

Um mês longe dos palcos

Simaria completa um mês longe dos shows, neste sábado (16). Na época do anúncio do afastamento dos palcos, a sertaneja revelou que o motivo seria por questões médicas.

Em recado direcionado aos contratantes e fãs, Simaria declarou no anúncio da pausa: “Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!”.