Homenagem de Simone à Simaria vira piada em redes sociais

As irmãs Simone e Simaria chamaram atenção das redes sociais, neste sábado (18). Durante show solo, em Conceição do Mato Dentro (MG), a sertaneja Simone cantou "Amiga" acompanhada de fotos da irmã no telão. As imagens da coleguinha, assim chamada pelos fãs, levaram os usuários das redes sociais aos risos pela forma apresentada.

Durante interpretação da nova música de trabalho das irmãs, foram exibidas no telão fotos de Simaria em preto e branco, envoltas em uma moldura com flores. Não demorou para a homenagem virar piada na internet. "Meu Deus, essa festa virou um enterro", brincou uma usuária do Twitter.

Assista:

Simaria anunciou, na quinta-feira (16), pausa nos shows por determinação médica. Em comunicado, a cantora revelou que não poderia mais cumprir a agenda da dupla por questões de saúde, sem revelar o que passa.

Em recado direcionado aos contratantes e fãs Simaria declarou: “Meus amores, cantar é tudo que mais amo mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!”.

SIMARIA FICOU AFASTADA DOS PALCOS POR TUBERCULOSE GANGLIONAR EM 2018

A cantora Simaria foi diagnosticada com tuberculose ganglionar em 2018. Ela chegou a ficar internada, no mês de abril, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Conforme a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, a tubberculose é causada por uma bactéria que afeta principalmente os pulmões, mas também pode ocorrer em outros órgãos e sistemas do corpo, como é o caso da tuberculose ganglionar, que acomete os gânglios linfáticos – também conhecidos como linfonodos.

Além do aumento dos gânglios com dor local, os sintomas normalmente estão associados aos da tuberculose pulmonar, como emagrecimento, febre e queda do estado geral. O diagnóstico costuma se dar após o paciente ser examinado por apresentar dores no corpo, principalmente na região cervical, além de febre. Estresse e queda do sistema imunológico também estão associados às causas da doença.

