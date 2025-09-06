Rapper cearense Wiu se apresenta no festival The Town
Artista preparou show especial, contanto a própria trajetória na cena rapper
O rapper cearense Wiu se apresentou na segunda edição do The Town, em São Paulo, neste sábado (6).
O artista foi o terceiro da programação do palco Factory, ao lado de nomes como Budah, Borges e Teto. O espaço é dedicado a apresentações de ritmos urbanos e novos talentos.
Wiu já havia integrado o line-up da primeira edição do The Town, em 2023. No show deste ano, o rapper contou a própria jornada na cena do rap.
“Trouxe a minha história para os palcos e compartilhei as minhas artimanhas para os jovens que também sonham em chegar ao pote de ouro”, comentou o cantor.
O rapper escolheu um look monocromático vermelho para o show, retornando também com o seu cabelo na mesma cor.
Entre as faixas interpretadas, estão 'Mantém' e 'Puto'. A performance também contou com 'Bandida Entrenada', música da colombiana Karol G que foi composta por Wiu.
Veja também
A apresentação teve participações especiais, como o rapper Brandão, e a namorada de Wiu, Melissa Hartman.
THE TOWN 2025
A segunda edição do festival The Town começou neste sábado (6), com uma mistura de ritmos e estrelas internacionais.
O primeiro dia traz grandes, como Travis Scott, Ms. Lauryn Hill, Don Toliver e Burna Boy. Entre as atrações nacionais, estão Filipe Ret, Matuê, MC Cabelinho, Tasha & Tracie, Karol Conká e MC Hariel.
O festival também tem programação para domingo (7), 12, 13 e 14 de setembro, no Autódromo de Interlagos.
Green Day, Mariah Carey, Katy Perry, Backstreet Boys, Camila Cabello e Jessie J estão entre as atrações internacionais confirmadas.