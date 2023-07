Programação do Fortal 2023: veja as atrações da festa

A edição histórica que comemora os 30 anos do Fortal, uma das maiores festas do Brasil, oferece uma programação diversa e repleta de novidades neste ano. A quinta-feira (20) marca o início do evento no corredor da folia, com Bell Marques, Rafa e Pipo, Timbalada, Parangolé e o inédito bloco da Ludmilla embalando os milhares de foliões.

Para manter a animação da avenida, Claudia Leitte, Bell Marques e Nattan e Felipe Amorim comandam a festa na sexta-feira (21).

Já no sábado (22) a folia fica por conta do gigante Léo Santana e dos ícones Bell Marques e Ivete Sangalo.

Para encerrar a programação com toda vibração e entusiasmo, invadem a Cidade Fortal no domingo (23) Bell Marques, Ivete Sangalo, Durval e convidados.

Para os fãs mais saudosos do axé, os trios independentes são a novidade especial desta edição com artistas que marcaram a história do evento nesses 30 anos. A avenida vai ser embalada ao som de Luiz Caldas (20/03), Cheiro de Amor (21/03) e Ricardo Chaves (22/03). Uma verdadeira viagem no tempo.

CONFIRA PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO FORTAL 2023

CORREDOR DA FOLIA

Quinta-feira (20)

Vumbora (Bell Marques e Rafa e Pipo)

Bagunça (Parangolé)

Fervo da Lud (Ludmilla)

Sexta-feira (21)

Largadinho (Claudia Leitte)

Hype (Nattan e Felipe Amorim)

Siriguella (Bell Marques)

Sábado (22)

Vem com o Gigante (Leo Santana)

Siriguella (Bell Marques)

Village (Ivete Sangalo)

Domingo (23)

Siriguella (Bell Marques)

Village (Ivete Sangalo)

Bloco Brahma (Durval e convidados)

*A sequência dos nomes não está relacionada à ordem de programação dos shows

TRIOS INDEPENDENTES

Quinta-feira (20)

Luiz Caldas

Sexta-feira (21)

Banda Cheiro de Amor

Sábado (22)

Ricardo Chaves

CAMAROTE MUCURIPE

Quinta-feira (20)

Pedro Sampaio

Zé Vaqueiro

Gustavo Mioto

Banda Eva

Sexta-feira (21)

Xand Avião

Ana Castela

Matuê

Sábado (22)

Wesley Safadão

Durval Lelys

Hugo Guilherme

KVSH

Domingo (23)

Dennis DJ

João Gomes

Rafa e Pipo

PALCO ARENA

Quinta-feira (20)

Timbalada

Pimenta Malagueta

Dj Justa

Sexta-feira (21)

Psirico

Karol do Axé

Dj Justa

Sábado (22)

É o Tchan

Verão S/A

Dj Justa

Domingo (23)

Tuca Fernandes

Paulinho Calado

Dj Justa

SERVIÇO

Fortal 30 anos

Data: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Endereço: Av. Aldy Mentor - Bairro Manoel Dias Branco (S/N)