Arena 93 reúne É o Tchan, Luiz Caldas e Timbalada no Fortal com ingressos a partir de R$40

A FM 93, rádio oficial do Fortal 2023, vai comemorar os 30 anos do maior evento de música do estado com uma programação especial em um espaço dentro do evento: a Arena 93. Dentro da Cidade Fortal, a novidade contará com a apresentação de renomadas atrações de axé, de 20 a 23 de julho, nos intervalos dos blocos.

Além disso, na Arena 93, os foliões poderão acompanhar a passagem dos trios elétricos.

Os foliões vão poder curtir Timbalada, É o Tchan, Tuca Fernandes, Pimenta Malagueta, Psirico, entre outros nomes da música. Assim, o público vai se divertir curtindo, ao vivo, os maiores sucessos do axé que estão sempre presentes na programação da FM 93, rádio que faz parte do Sistema Verdes Mares (SVM).

Confira programação completa da Arena 93

Quinta-feira, 20/07

Timbalada, Pimenta Malagueta e DJ Justa

Trio independente: Luiz Caldas

Sexta-feira, 21/07

Psirico, Karol do Axé e DJ Justa

​Trio independente: Cheiro de Amor

Sábado, 22/07

É o Tchan, Verão S/A e DJ Justa

​Trio independente: Ricardo Chaves

Domingo, 23/07

Tuca Fernandes, Paulinho Calado e DJ Justa

"Estamos entusiasmados em apresentar a Arena 93 no Fortal, um espaço imperdível e especial para viver toda essa alegria contagiante que é a nossa micareta cearense", afirma o diretor comercial e de marketing do SVM, Erick Picanço.

Os valores dos ingressos começam com meia entrada de R$40. Dependendo do dia, o valor da inteira pode variar de R$80 a R$100.

Os interessados podem comprar os ingressos no site do Efolia e na Central do Fortal (Shopping RioMar Fortaleza), nos principais shoppings.

Para acompanhar as novidades do Fortal pela FM 93, basta acessar as redes sociais: Facebook, Twitter e YouTube.

Serviço

Fortal 2023 - 30 anos

Datas: 20 a 23 de julho

Local: Cidade Fortal

Ingressos da Arena 93: Efolia