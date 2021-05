Perícia confirma que MC Kevin sofreu acidente ao cair de varanda de hotel na Barra da Tijuca, no Rio

O laudo da perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) concluiu que a queda do cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, de 23 anos, “teve como causa aparente um acidente”. Ele morreu no último domingo (16). O documento foi obtido pelo jornal O Globo.

A investigação foi feita no hotel da orla da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, onde o cantor caiu da varanda da suíte 502. Conforme apuração do jornal, o laudo aponta que não havia, no quarto, indícios de “briga” ou “ações violentas”.

O funkeiro morreu após cair do 5º andar. O Corpo de Bombeiros foi acionado ao hotel às 18h13. De lá, os agentes o levaram ao hospital Miguel Couto, na Gávea, na Zona Sul, em estado grave, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Conforme os primeiros relatos, o artista teria batido a cabeça na borda da piscina em meio ao ocorrido.

Investigação

Os primeiros levantamentos da polícia do Rio de Janeiro apontam que MC Kevin teria caído do quarto de um casal de amigos no mesmo hotel no qual estava hospedado. O local e o quarto dele foram periciados pelas forças de segurança.

Amigos e funcionários do cantor foram ouvidos pela polícia . A esposa dele, a advogada Deolane Bezerra, que estava com ele no Rio de Janeiro, também prestou depoimento no último dia 17 deste mês, na 6ª Delegacia, também na Barra da Tijuca.

Na delegacia, a modelo Bianca Domingues, que estava com o cantor, afirmou terem ocorrido relações sexuais no quarto. Ela teria ido ao local acompanhada do MC Victor Elias Fontenelle, o VK, pois Deolane estava hospedada no prédio.

Houve, durante o sexo, uma briga por preservativos. Irritado, Kevin chamou a modelo para ficar com ele na varanda. A modelo contou que, ao desviar o olhar e voltá-lo para o cantor, ele estava “passando a perna sobre o parapeito da sacada”.

Já do lado de fora, ele foi descendo, apoiando as mãos na "parte mais baixa do parapeito". Logo depois, a modelo viu o funkeiro se movimentar para "dar impulso" com braços, cabeça e parte do tronco — tudo, segundo ela, em questão de "pouquíssimos segundos", o que a deixou sem reação.

Em seguida, o artista caiu. Aos gritos, ela pediu a VK, que também estava no local, para uma ambulância ser chamada.

Consumo de bebida

Horas antes do acidente ocorrido com o funkeiro MC Kevin, o cantor e seus amigos Victor Fontenele, Jhonatas Cruz e Gabriel, além da modelo Bianca Domingues, consumiram cerca de R$ 1.555 em um quiosque, na orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Segundo informações do O GLOBO, mais de 80% do que foi consumido era bebida alcoólica, incluindo cerveja, tequila, gim e energético. No comprovante de pagamento mostra que a conta foi quitada no cartão de débito às 18h02, 11 minutos antes dos bombeiros serem acionados para socorrer o funkeiro no hotel.