Nattan diz que cachorro destruiu porta de estúdio de Henrique e Juliano e revela plano de resgate

Os cachorros do cantor Nattan estão "vingando" o dono na fazenda da dupla Henrique e Juliano. Após serem levados escondidos da casa do cearense, as redes sociais foram inundadas de memes sobre o ocorrido. Em entrevista ao programa "Fofocalizando", na segunda-feira (20), o dono do hit "Amor na Praia" revelou que recebeu um vídeo de um dos cachorros destruindo um espaço de música dos sertanejos.

"Eu tô tão feliz. Eu tô triste e feliz ao mesmo tempo. Porque eu acabei de receber um vídeo do Juliano que o cachorro já comeu a porta do estúdio dele. Tomara que coma a casa inteira", falou aos risos Nattan.

A dupla sertaneja passou pelo Ceará no sábado (18), no evento "Limite Zero", em Fortaleza (CE). Após o show, eles foram para um after na casa de Nattan. O cantor cearense acabou pegando no sono e deixou os sertanejos sozinhos. Ao acordar na madrugada de segunda-feira (20), Nattan foi surpreendido com fotos dos amigos com os cães dele no jatinho dos irmãos.

Plano de resgate

Ainda no bate-papo no programa "Fofocalizando", Nattan revelou um plano para resgatar os animais. "Quinta-feira agora é o aniversário do Henrique. Vou pegar um avião, vou pousar lá na fazenda e vou atrás de resgatar meus cachorros", declarou o cearense.

Ainda segundo Nattan, ele ainda levará um animal da fazenda da dupla. "Vou embriagar ele [Henrique], quando ele menos perceber vou colocar um gado dele, que são caro, esses nelore que são caro, sabe? Vou tentar colocar um gado desse dentro do avião".

O apresentador Leo Dias falou se sentir preocupado da relação dos filhos de Henrique com os cachorros. Nattan respondeu: "Deus deu duas vidas. Uma pra mim e uma pra ele. Cada um cuida da sua. Os problemas dele, ele cuida. Eu amo as crianças, vou levar muitos carrinhos. Agora brincar com cachorro... é um brinquedo é?".