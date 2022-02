Marido de Paulinha Abelha fica fixo ao lado do caixão em velório e parceira de banda passa mal

Amigos, fãs e familiares da cantora Paulinha Abelha, que morreu na última quarta-feira (23), prestam homenagem à artista, nesta quinta-feira (24), em cerimônia aberta ao público no Ginásio Constância Vieira, em Aracaju (SE). O marido da cantora e a parceira de banda demostraram fortes emoções durante a manhã.

Clevinho Santos, marido de Paulinha Abelha, não saiu de perto do caixão desde a madrugada, quando ocorreu outro velório, no Centro da cidade, restrito a familiares. "Eu te amarei para sempre", publicou Clevinho, nesta madrugada, no Instagram.

SIlvânia Aquino, parceria de Paulinha Abelha na Calcinha Preta, precisou ser medicada e levada para casa após passar mal, segundo informações do jornal O Globo.

Legenda: Velório aberto ao público de Paulinha Abelha é realizado nesta quinta-feira (24) Foto: Reprodução/YouTube

Velório e enterro

Legenda: Paulinha Abelha ficou conhecida por dançar e chamar os fãs no palco para dançar a música "Baby Doll" Foto: Reprodução/Facebook/Calcinha Preta

O ginásio onde se encontra o corpo da cantora tem capacidade para seis mil pessoas. O corpo da artista será velado durante todo o dia e a noite, nesta quinta-feira. A mãe e outros familiares de Paulinha já estão em Simão Dias, cidade onde Paulinha foi criada.

Na próxima sexta-feira (25), às 8h, o corpo de Paulinha Abelha será levado, por meio de um cortejo, até Simão Dias, onde acontecerá outro velório, até às 17h. Depois, será sepultado no cemitério do município, em cerimônia fechada para a família.

Internação

Paulinha estava internada no Hospital Primavera desde o dia 17 de fevereiro, sob os cuidados de equipes médicas de terapia intensiva, neurologia e infectologia.

Mais cedo, o boletim médico, divulgado às 11h, informou que a artista continuava hospitalizada em UTI. Ela estava com o quadro neurológico inalterado, sem necessidade de medicamento para ajuste de pressão, respirando com suporte de aparelhos.

Na tarde da última terça-feira (22), o neurologista Marcos Aurélio Alves, chegou a dizer que o compromisso das equipes de saúde era com a manutenção da vida da cantora, não sendo possível afirmar detalhes sobre possíveis sequelas neurológicas.

O que ocorreu

Durante o período que passou hospitalizada, Paulinha Abelha fez tratamento dialítico — processo de filtração do sangue utilizado para eliminar o excesso de líquidos e as substâncias tóxicas no organismo do paciente portador de insuficiência renal avançada, aguda ou crônica.

Nesta quinta-feira, ela teve piora no estado de saúde. A assessoria da vocalista informou que ele entrou em coma após piora clínica nas últimas 12 horas.

A assessoria da forrozeira ainda falou que foi cogitado a transferência da cantora para uma unidade hospitalar mais complexa, mas devido ao estado de saúde de Paulinha Abelha foi inviável.

"Está em programação de transferência de unidade hospitalar, mas por instabilidade neurológica não reúne condições clínicas seguras para realizar a transferência no momento", ressaltou o comunicado.