Mari Fernandez e Matheus Fernandes comandam último dia de atrações do Carnaval do Aracati

Os fãs de forró e piseiro podem preparar os corações para ouvir dois dos cearenses mais tocados nos aplicativos de streaming de música no Carnaval de Aracati. Mari Fernandez e Matheus Fernandes comandam o último dia de atrações musicais, nesta terça-feira (21).

Mari Fernandez leva o piseiro feminino na cadência do axé em cima do trio elétrico, na Avenida do Carnaval. Ao público de Aracati, a cearense canta os sucessos "Agonia", "Comunicação Falhou", entre outros hits.

A rainha dos hits divulga ainda uma parceria que promete esquentar ainda mais a temperatura neste Carnaval. Sempre surpreendendo e mostrando sua versatilidade artística, ela lançou a música “Love Absurdo”, um feat com MC Ryan (Tubarão) e MC Daniel (Falcão).

Já o cearense Matheus Fernandes comanda trio com repertório recém lançando nas plataformas digitais, o "MF no Rio". O cantor estourou nas redes sociais com a single "Altas Loucurinhas", que promete gerar bons vídeos no TikTok da festa.

A programação musical conta ainda com Zé Cantor, Zé Paulo, Jeanzinho, Elvis Oliveira, Banda Pegue Axé e Anderson Ferrer DJ. Já a praia de Marjolândia terá ainda apresentações de The Clapton e Larissa.

O Beco Mix conta ainda com os DJs Caio Regis, Thiago Costa e Amabilis Ohana.

Arenas Gastronômicas

Os foliões terão duas Arenas Gastronômicas inéditas para recarregar as baterias: uma na Praça da Comunicação, próximo ao início do percurso, e outra no Largo da Matriz, no final do percurso.



Também haverá ilhas ao longo da Avenida Viva e nos becos para vendedores ambulantes, carrinhos de drinks e trailers. Ao todo, foram cadastrados mais de 900 empreendedores que vão gerar trabalho e renda no Carnaval.