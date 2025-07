Luísa Sonza grava música com Mariah Carey e visita mansão da cantora; veja vídeo

Cada vez mais dedicada à carreira internacional, a cantora Luísa Sonza gravou uma colaboração inédita com a diva pop Mariah Carey. A faixa Type Dangerous (Brazil Funk Remix), lançada nesta sexta-feira (11), é o primeiro single do novo álbum de estúdio de Mariah.

A canção é um remix com letra bilíngue e versos escritos por Luísa, com produção de Vítor Rêgo. Segundo a assessoria da estrela brasileira, a colaboração começou a tomar forma quando a equipe de Mariah entrou em contato com o time de Luísa, por meio de Joseph “Screwface” Charles.

"Receber esse convite foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. A Mariah sempre foi uma inspiração, e dividir essa música com ela é algo que eu nunca imaginei - e agora faz parte da minha história", celebra Luísa.

Veja também Zoeira Whindersson Nunes faz piada com música de Luísa Sonza para Chico Moedas em novo stand-up Zoeira Luísa Sonza fala de depressão profunda e dependência emocional

Luísa visita mansão de Mariah

A gravação de Type Dangerous também rendeu bastidores especiais aos fãs. Sonza compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece explorando várias áreas da mansão de Mariah.

Na visita à mansão da diva pop, a brasileira mostrou uma parede lotada de discos de ouro, platina e diversos prêmios musicais conquistados pela norte-americana ao longo de mais de 35 anos de carreira, além de um estúdio de gravação.

No final da visita, uma surpresa: Carey surge interagindo com Luísa. "Você precisa de alguma coisa? Quer algo para comer ou beber? O que está fazendo nesse quarto?", pergunta Mariah, arrancando risos da cantora.

Veja vídeo

Luísa Sonza tem mais de 8 bilhões de streams acumulados em diversos hits. O feat. com Mariah é mais um passo para a artista se firmar como uma das vozes do pop latino no mundo.