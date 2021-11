João Gomes faz homenagem a Marília Mendonça em show: 'De coração'

O cantor João Gomes prestou homenagem a Marília Mendonça em show realizado nesta sexta-feira (5) na cidade de Marabá, no Pará. O telão principal do palco exibiu uma foto da cantora enquanto João cantava a música "O que falta em você sou eu", composição de Marília.

Emocionado, João Gomes precisou da ajuda da plateia para conseguir cantar os trechos da canção lançada em 2016. Em publicação nas redes sociais, o artista afirmou que essa era sua música favorita de Marília.

"Minha mais singela homenagem… minha música favorita… de coração. Descanse em paz, meu bem", escreveu.

Legenda: O cantor João Gomes prestou sua homenagem cantando uma composição de Marília Mendonça nesta sexta-feira Foto: Reprodução/Instagram

Velório de Marília de Mendonça

O Instituto Médico Legal de Caratinga, no Interior de Minais Gerais, liberou, na madrugada deste sábado (6), três dos cinco corpos das vítimas do acidente aéreo, incluindo o da cantora, do tio e assessor dela, Abicieli Silveira Dias Filho, e do produtor Henrique Ribeiro.

O velório da cantora será a partir das 13 horas, na capital de Goiás.

Acidente aéreo

A cantora e outras quatro pessoas estavam em um avião de pequeno porte que caiu perto de uma cachoeira na cidade de Piedade de Caratinga, interior de Minas Gerais.

De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), o avião bimotor atingiu um cabo de uma torre de distribuição de alta tensão da empresa.

A Polícia Militar mineira afirmou que o avião bimotor King Air da Beech Aircraft, fabricado em 1984, decolou de Goiânia (GO) e caiu em uma cachoeira localizada a dois quilômetros da pista onde faria o pouso. Ele podia levar até seis passageiros e tinha capacidade para 4,7 mil quilos.

Testemunhas e pilotos que sobrevoaram a região perto de quando o acidente aconteceu informaram que a aeronave "rasgou" fios de alta tensão que estavam ligados a uma torre próxima ao local.