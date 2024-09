Ivete Sangalo faz show ao vivo no reality 'Estrela da Casa' nesta sexta (13)

A cantora Ivete Sangalo é a convidada da vez para animar os participantes do reality show 'Estrela da Casa', da Rede Globo, comandado diariamente por Ana Clara. O show de Veveta vai acontecer nesta sexta-feira (13) e será exibido no programa logo após a transmissão da novela das 21h, 'Mania de Você'.

No repertório da estrela do axé music, hits clássicos até os mais recentes como "Sorte Grande", "Faraó", "Eva", "Macetando" e "Cria da Ivete" devem embalar os participantes e o público de casa.

Além do show de Ivete Sangalo, o evento do reality contará ainda com uma performance de garçons cantores. O elenco do programa também vai poder soltar a voz para mostrar seu talento musical, além de tocar de instrumentos durante a festa.

Esta é a primeira vez que Veveta participará de um programa da emissora desde o fim da última temporada do 'The Masked Singer Brasil', que ela comandava desde 2021.

Veja também Zoeira Quem saiu do Estrela da Casa? Veja como foi a quarta eliminação do reality nessa segunda-feira (9) Zoeira Ana Clara dá bronca nos participantes do 'Estrela da Casa': 'Acabou a diversão'

Estrela da Casa

O programa 'Estrela da Casa' estreou no início de agosto e deve ficar no ar até 1º de outubro, quando o vencedor for consagrado na grande final. O prêmio será de R$ 500 mil mais um contrato com a Universal Music, gravadora que gerenciará a carreira do artista e uma turnê por todo o Brasil.

O programa é exibido de domingo a domingo, com transmissão ao vivo na Tv Globo e Globoplay, com diversas disputas semanais com artistas de vários gêneros musicais. A gravação do reality ocorre na mesma casa onde acontece o Big Brother Brasil, nos Estúdios Globo.