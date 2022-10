Homem se apaixona por 'falsa' Simone Mendes e larga esposa; cantora se pronuncia sobre golpe

Indignada, a cantora Simone Mendes compartilhou com os fãs, nesta quarta-feira (26), que um homem caiu em um golpe ao achar que estava em um relacionamento com ela. O perfil fake, usado pelo golpista, fez com que o rapaz se apaixonasse e até terminasse o casamento de 13 anos.

Pelos Stories no Instagram, Simone Mendes afirmou que estava em choque ao descobrir que havia se tornado "pivô" do divórcio do admirador. A artista também informou que acionou advogados para tomar todas as medidas cabíveis contra a pessoa que está usando sua imagem de forma indevida.

Assista ao vídeo em que Simone fala sobre o golpe

Ainda conforme a cantora, o golpista prometia que ela iria se separar do marido, Kaká Diniz, para ficar com ele. "Estava vendo as matérias do caso de um homem que deixou a mulher dele, casamento de 13 anos, por conta de um Instagram fake se passando por mim. Ele dizia que eu ia me separar em dezembro para ficar com esse rapaz. Me evite, me ignore, me economize", começou Simone.

"Esse Instagram, que usa minha imagem para ficar se passando por mim e criar situações absurdas como essas, aguarde! Vai dar ruim 'pra tu'! Não tenho um dia de paz", afirmou a irmã de Simaria.

De acordo com a jornalista Fabiola Reipert, a página falsa de Simone teria 600 mil seguidores, e o golpista trocava mensagens com a vítima desde 2019.

"A ex-esposa chegou a dizer que o marido e a suposta Simone combinaram de se separarem dos seus respectivos cônjuges para ficarem juntos. Com o passar do tempo, as conversas passaram a ser mais constantes, até íntimas", detalhou.