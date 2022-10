Viúvo de Paulinha Abelha desiste da casa após briga com as irmãs da cantora

Clevinho Santana abriu mão da casa onde morava com sua esposa, Paulinha Abelhada, falecida em fevereiro deste ano. Por meio das suas redes sociais, o viúvo contou que desistiu dos direitos de habitação da casa onde residia e cuidava do pai da cantora .

“Vim aqui dar uma satisfação pra vocês. Eu conversei com minha advogada. Eu tenho todos os direitos de habitação. Mas eu não quero problema, quero paz, quero seguir minha vida, já sofri demais. Eu decidi abrir mão do meu direito de habitação. A partir de hoje, a partir desse momento, as meninas irão tomar conta do pai delas, aqui na casa sim, decidi sair”, disse nas suas redes sociais.

Na sequência dos vídeos publicados nesta terça-feira (25), Clevinho disse que a casa foi um lugar de muita felicidade, mas também de muito sofrimento: “Tudo que eu podia fazer eu fiz com amor e com carinho, tanto com a Paulinha como com o seu Gilson. Quem me conhece sabe que eu não gosto de estar envolvido em problemas, sou uma pessoa simples e batalhadora. Não irei desistir jamais.”

Os vídeos foram gravados ainda quando Clevinho estava na casa, na segunda-feira (24). Segundo ele, agora os cuidados do ex sogro ficaram com suas filhas.

“A partir de hoje os cuidados e as coisas ficam com elas, que elas tomem conta, cuidem bastante com muito amor e muito carinho como a Paulinha sempre amou. Quero que vocês me entendam. Estou alugando um lugar pra ficar, o meu cantinho, onde eu vou ter paz. Eu não quero problema mais, só quero viver minha vida em paz. Acho que já sofri de mais para estar envolvido em polêmica direta”, acrescentou.