Gusttavo Lima sofre intoxicação alimentar e é levado a hospital de Goiânia

O cantor Gusttavo Lima sofreu uma intoxicação alimentar, na madrugada de domingo (27). Ele foi levado a um hospital de Goiânia. Antes de passar mal, ele chegou a realizar evento em Caxias do Sul (RS).

"O cantor Gusttavo Lima passou mal na noite de ontem, após o show em Caxias do Sul (RS). Ao chegar em Goiânia (GO), deu entrada na madrugada de hoje (28/03) no Hospital do Coração Anis Rassi, onde foi atendido pelo doutor Adilon Cardoso", informou assessoria em nota.

Ainda de acordo com a equipe do cantor, o sertanejo está em casa e passa bem.