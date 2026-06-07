Waldonys estreia paraquedas novo do Brasil em turnê de São João

Em entrevista exclusiva à coluna nos bastidores do São João de Maracanaú (CE), na noite de sexta-feira (5), o cantor e aviador Waldonys revelou que fará saltos de paraquedas em algumas cidades por onde passará durante a agenda de shows do São João 2026.

A novidade será a utilização de um novo paraquedas temático em homenagem à Seleção Brasileira e à Copa do Mundo, equipamento que já foi apresentado pelo artista e que deve marcar presença em parte da turnê junina pelo Nordeste.

Segundo a agenda oficial do artista, Waldonys percorrerá 26 cidades neste São João. As apresentações estão distribuídas entre Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Bahia, Sergipe e Paraíba

Agenda intensa pelo Nordeste

Com dezenas de apresentações programadas para junho, Waldonys destacou que viverá uma das agendas mais movimentadas do ano, percorrendo diversos estados nordestinos. "Graças a Deus, está bem recheado. Eu agradeço a Deus todo dia e ao público, claro. Porque tem uma agenda extensa para cumprir em vários estados", afirmou.

Segundo o artista, a maratona inclui shows na Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Em alguns dias, a rotina chegará a três apresentações em sequência.

"Dia 13, por exemplo, tenho três shows. Um em Caruaru, outro em Bezerros, em Serra Negra, e depois em Toritama. Então é estrada, show, show, show. Três shows por dia, dois shows por dia, mas muito feliz", relatou.

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Paraquedas em homenagem à Copa do Mundo

Conhecido nacionalmente por unir a música à paixão pela aviação, Waldonys confirmou que a tradição dos saltos continuará durante os festejos juninos deste ano. Questionado se faria alguma descida de paraquedas durante a turnê, ele respondeu sem hesitar: "Sim. Inclusive, um paraquedas novo em homenagem à Copa do Mundo."

O cantor explicou que o equipamento já foi apresentado ao público recentemente. "Estreei no Globo Esporte com ele e terão alguns saltos nessa turnê com o paraquedas todo em homenagem à Copa do Mundo", revelou. Embora não tenha detalhado em quais cidades fará as descidas, a expectativa é que os saltos aconteçam em eventos selecionados da agenda junina.

Time de forró escalado por Waldonys

Em tom descontraído, o cantor também entrou na brincadeira sobre futebol e montou uma seleção formada apenas por ícones da música nordestina.

"Na ponta esquerda seria Jackson do Pandeiro, na ponta direita chamaria Dominguinhos, Seu Luiz Gonzaga seria o grande goleador e Marinês estaria no gol", brincou. Apesar da escalação criativa, Waldonys admitiu que entende mais de forró do que de futebol.

"Esse time de forró eu entendo mais. Porque de futebol, meu amigo, eu jogo muito bem na posição de gandula" Waldonys Cantor e sanfoneiro

Ao falar sobre a Seleção Brasileira, Waldonys lembrou das campanhas vitoriosas que acompanhou ao longo da vida e afirmou ter vibrado especialmente com o tetracampeonato e o pentacampeonato. "Eu assisti, curti e vibrei junto. O tetra lembro demais. É tetra, é tetra", recordou.