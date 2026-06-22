Cantor de forró sofre acidente após show em Pernambuco

O cantor paraibano Arthurzinho do Acordeon sofreu um acidente de trânsito na madrugada desta segunda-feira (22), após deixar a cidade de Arcoverde (PE), onde havia se apresentado no São João Budega da Poesia.

De acordo com relato publicado pelo próprio artista nas redes sociais, o acidente aconteceu na rodovia entre os distritos de Cruzeiro do Nordeste e a cidade de Sertânia. No veículo estavam o cantor, o padrasto, que dirigia o carro, a mãe dele e um integrante da banda do artista.

Veja também É Hit Filho de Xand Avião vira alvo de críticas, e cantor reage É Hit Justiça manda Instagram derrubar imagens de Wesley Safadão em perfil de pré-candidato

Arthurzinho contou que dormia no banco do passageiro dianteiro quando o automóvel atingiu um boi que atravessou a pista repentinamente.

"Sofremos um acidente. Dentro do carro vinha eu, meu padrasto dirigindo, eu dormindo, minha mãe e o triangulista. Batemos num boi na pista. Ele atravessou na hora. Sofremos o acidente, mas danos só materiais. Só tive uns arranhões", relatou.

O cantor também informou que foi atingido por estilhaços de vidro durante a colisão. "Escutei só a pancada. Eu estava dormindo", acrescentou.

Imagens divulgadas pelo artista mostram que a parte frontal do veículo ficou completamente destruída após o impacto. Apesar dos danos materiais, todos os ocupantes saíram do carro sem ferimentos graves.

Turnê de São João

Arthurzinho do Acordeon está em maratona de apresentações durante os festejos juninos. Segundo o cantor, a agenda da turnê de São João soma 17 shows. Após o acidente, o artista mantém programação para se apresentar nesta terça-feira (23) em Serra Branca.