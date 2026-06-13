Filho de Waldonys toca com Marisa Monte no São João de Campina Grande

Quem foi ao show da cantora Marisa Monte no São João de Campina Grande, na noite de sábado (12), foi surpreendido pelo encontro musical do jovem sanfoneiro Luciano Moreno — filho do cantor e sanfoneiro Waldonys — com a artista carioca no palco principal da festa.

Marisa Monte fez uma pausa no show para apresentar o herdeiro musical de Waldonys. Por conta da agenda de apresentações, o veterano do forró não conseguiu acompanhar a cantora. Assim, o jovem sanfoneiro substituiu o pai e ganhou a atenção do público no evento.

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"Ele me deu de presente a oportunidade de ter a nova geração da família dele comigo. Essa família é uma fonte preciosa de sanfoneiros virtuosos que perpetuam a sanfona", declarou Marisa Monte.

Luciano irá acompanhar cantora em turnê

Ao Diário do Nordeste, Luciano Moreno comentou o momento ao lado de Marisa Monte: "Foi incrível. Sem palavras. Só gratidão por tudo. Ela foi incrível comigo. Eu só queria curtir o momento no palco".

Juntos, eles cantaram clássicos de Luiz Gonzaga, como "Xote das Meninas". Da música atual, apresentaram o piseiro de João Gomes na interpretação da canção "Se For Amor".

Ao lado da artista carioca, Luciano Moreno ainda irá percorrer outros eventos juninos nas cidades de São Paulo, no dia 19, e Petrolina, no dia 21.