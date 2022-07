Fortal 2022: programação deste sábado (23) tem Ivete Sangalo e Zé Vaqueiro

A terceira noite de Fortal 2022 é marcada por atrações dos gêneros axé, eletrônico e piseiro. Neste sábado (23), os veteranos Bell Marques e Ivete Sangalo são os grandes nomes do corredor da folia. O evento tem ainda a estreia de Zé Vaqueiro no Camarote Mucuripe.

Depois de dois ausentes de shows em Fortaleza, por conta da pandemia, Veveta retorna ao Fortal com o bloco Village. Desde os anos 1990, a baiana é um dos nomes mais aclamados da micareta cearense. Na primeira noite dela no corredor, a cantora prepara setlist com clássicos e novos hits da carreira.

No Camarote Mucuripe, o novato Zé Vaqueiro estreia levando o piseiro, som derivado do forró. O pernambucano deixou a terra natal para viver de música no Ceará. Ele é conhecido por canções como "Volta Comigo BB", "Metade de um Abraço", "Letícia", entre outras.

Veja programação do Fortal 2022 de sábado (23):

Blocos

Vem com o Gigante / Eh Loco – Léo Santana

Siriguella – Bell Marques

Village – Ivete Sangalo

Camarote Mucuripe

Dj Eme

Durval Lelys

Zé Vaqueiro

Sousete