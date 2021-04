Filho de Dedim Gouveia está internado com infecção bacteriana após complicações da Covid-19

Um dos filhos do cantor Dedim Gouveia, que morreu na segunda-feira (19), luta contra uma infecção bacteriana após complicações da Covid-19. Inicialmente, Benedito Delano Lima Gouveia, 37, foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Atualmente, ele segue internado no Instituto Doutor José Frota (IJF).

Joana Paula Gouveia, esposa do cantor Dedim Gouveia, conta que a família ainda está muito abalada. Ela também relatou sobre o estado de saúde do filho do cantor cearense. "Ele foi entubado no dia 30 de março, pois a saturação caiu e logo foi transferido ao IJF".