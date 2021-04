Dedim Gouveia é lembrado por amigos sanfoneiros Sirano e Neto Leite em histórias de shows e viagens

No 23º episódio do podcast "É Hit", narramos a trajetória musical do cearense Dedim Gouveia por meio de histórias de amigos. O cantor cearense deixou o mundo do forró após lutar contra a Covid-19 em abril deste ano.

Os sanfoneiros Sirano e Neto Leite, voz da banda Mastruz com Leite, guardam boas lembranças de encontros em shows e hotéis pelo Nordeste.

Ouça o podcast 'É Hit', com João Lima Neto:

Neto Leite, voz de "Saga de Um Vaqueiro", guarda na memória o tempo que ajudou Dedim Gouveia a realizar shows após sofrer um tiro na mão durante um assalto.

O sanfoneiro Neto Leite voltou no tempo e lembrou o primeiro encontro com Dedim Gouveia em 1979. Ele também contou como foi o último momento com o sanfoneiro em um hotel no Rio Grande do Norte.

01min20 - Sirano fala sobre amizade de 40 anos com Dedim Gouveia

04min - repertório com clássicos do forró e letras pejorativas

06min30 - geraçã que toca sanfona e canta

13h49 - o último encontro de Sirano com Dedim Gouveia

18min49 - Neto Leite lembra assalto sofrido por Dedim Gouveia

28min40 - 0 Último encontro de Neto Leite com Dedim Gouveia

