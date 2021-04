Dedim Gouveia ganha carreata de fãs com cortejo até cemitério em Maracanaú

O cantor Dedim Gouveia ganhou homenagens de amigos, fãs e familiares em carreata realizada na manhã desta terça-feira (20). O forrozeiro faleceu por complicações da Covid-19, nesta segunda-feira (19). O enterro do cearense acontece em um cemitério localizado em Maracanaú — Região Metropolitana de Fortaleza.

Em comboio, iniciado na Avenida Augusto dos Anjos, os fãs, amigos e familiares formaram uma fila de carros e realizaram um buzinaço em homenagem ao cantor Dedim Gouveia.

Conforme divulgado pela família do cantor, o enterro será limitado a 10 pessoas. A medida visa seguir protocolos sanitários contra a Covid-19.

"A família agradece a todos os votos, mensagens e orações de amigos e fãs. Mas pedimos encarecidamente que respeitem o momento e a dor da família!", diz comunicado publicado em rede social de cantor.

Mesmo com cuidado no uso de máscara para evitar a proliferação da Covid-19, vale salientar que aglomerações estão proibidas no Ceará por decreto estadual.

Filha de Dedim Gouveia canta 'Deus é Deus' e 'Jó' em homenagem

Isabel Gouveia, filha do cantor Dedim Gouveia e bispa na Comunidade Água da Vida, homenageou o pai com duas músicas do gênero gospel.

Ela escolheu "Deus é Deus", sucesso de Delino Marçal, e "Jó', composição famosa na voz de Midian Lima. A filha de Dedim Gouveia cantou acompanhada de amigos sanfoneiros do pai.

Dias de luta em internação

O cantor Dedim Gouveia ficou internado no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, em Fortaleza.

A última atualização da equipe do cantor, na sexta-feira (16), apontava chances de recuperação. Ele chegou a utilizar oxigênio no tratamento e também a ser transferido para um leito semi-intensivo.

Antes mesmo da morte do cantor, diversas mensagens falsas foram divulgadas na internet falando sobre o estado de saúde de Dedim Gouveia.