Uma das marcas dos shows do cantor Nattan é o arremesso de calcinhas por parte do público. Ele já revelou em vídeos ter recebido peças intimas arremessadas por fãs em diferentes apresentações pelo Brasil. Curiosamente, no DVD do cearense gravado em Fortaleza, nesta quinta-feira (3), ele ganhou várias peças, além de uma cueca.

Nattan comentou e riu da situação durante a gravação: "Brincadeira!". A peça de roupa virou até objeto do cenário do DVD. Calcinhas gigantes foram elaboradas para a produção audiovisual.

Veja fotos do DVD:

Legenda: Nattan com cueca jogada por fã Foto: João Lima Neto/SVM

Legenda: Calcinha gigante foi usada come peça da cenografia do DVD Foto: Kid Jr/SVM

Legenda: Nattan ao lado de Diego e Victor Hugo em gravação de DVD Foto: Kid Jr/SVM

Legenda: Cantor levou estilo forró mais pop em DVD Foto: Kid Jr/SVM

Legenda: Nattan ao lado de Xand Avião Foto: Kid Jr/SVM

Legenda: Nattan usou até cartola em DVD Foto: Kid Jr/SVM

Legenda: Nattan trocou diversos looks em DVD Foto: Kid Jr/SVM

Legenda: Nattan ao lado de Mari Fernandez em gravação de DVD Foto: Kid Jr/SVM