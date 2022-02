Fã cearense de Paulinha Abelha já teve passagem para show paga por cantora

Angélica Abelha, 30, fã da cantora Paulinha Abelha carrega o nome da vocalista no perfil do Instagram. Desde 2004, a cearense acompanha a banda Calcinha Preta em shows. Em diferentes momentos no Ceará e até em algumas apresentações em outros estados, a auxiliar administrativa seguiu a forrozeira. Ela conta que a sergipana até pagou uma passagem de ônibus interestadual para ela ir a um evento.

Ao saber da morte de Paulinha Abelha, na quarta-feira (23), a auxiliar administrativa disse que chorou muito no trabalho. Ela precisou até tomar calmantes.

Paulinha Abelha canta para Angélica Abelha:

Montada como Paulinha, Angélica Abelha curtiu alguns shows da banda e, em diferentes ocasiões, participou das apresentações durante execução da música "Baby Doll". Em 2013, três anos após criar blog e manter relação com a cantora pela internet, a vocalista chegou a pagar uma passagem da cearense para curtir evento em Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco.

A cearense conta que a relação com a banda começou em 2004. "Eu me vestia, cantava e dançava igual a ela. Sempre foi minha inspiração". Angélica conta que Paulinha conversava com ela pelo MSN, antigo programa de troca de mensagens. "Eu lembro da minha alegria quando ela conversou pela primeira vez por telefone".

Legenda: Angélica Abelha teve encontros com cantora em hotéis em Fortaleza e fora do Ceará Foto: Arquivo Pessoal

Angélica criou o blog em 2010 e um canal no YouTube, em 2013, sobre a banda Calcinha Preta.

Representatividade LGBTQIA+

Angélica conta que Paulinha Abelha foi uma das poucas mulheres do forró que levantava e defendia a comunidade LGBTQIA+. "Lembro em um dos DVDs ela entrando no palco com a nossa bandeira", destacou.

Angélica Abelha Fã Eu escolhi o sobrenome dela pra mim, pois ela foi uma das principais figuras femininas na minha vida e musa inspiradora. Ela foi muito importante na minha transição.

O último contato presencial de Angélica com Paulinha foi na live "Minha História" da cantora Taty Girl, realizada ano passado, em Fortaleza.