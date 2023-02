Disfarçada, Anitta curte Carnaval de Salvador, dança com foliões e come milho cozido

Após puxar mais de 5 horas de trio, Anitta aproveitou o Carnaval de Salvador disfarçada. Em vídeo compartilhado no Instagram, a cantora aparece usando máscara, boné, bermuda e abadá para curtir a folia sem assédio dos fãs.

O local escolhido foi o centro de Salvador, nas imediações da Praça Castro Alves, conforme o g1. Por lá, Anitta dançou bastante em um trio elétrico com um grupo de reggae e ainda foi revistada por um pelotão policial que fazia a segurança.

No vídeo, Anitta começa falando: "nobody will ever thinks that's me" (ninguém nunca vai pensar que sou eu).

Ao som de música eletrônica, Anitta aproveitou ainda para comer milho cozido, dançou com foliões, que pareciam não reconhecê-la.

Anitta em Salvador

A cantora desfilou na sexta-feira (17) com seu Bloco Eu Vou, no circuito da Barra-Ondina, em Salvador. No trio, Anitta usou uma fantasia em homenagem à Joana D'arc, guerreira francesa que lutou na Guerra dos Cem Anos e foi executada pela Santa Inquisição após ser acusada de bruxaria.

A maratona do Carnaval continua. Neste sábado (18), ela se apresenta em Olinda, na Carvalheira na Ladeira. No domingo (19), no Rio de Janeiro, no Carnarildy.

Já segunda-feira (20), o show de Anitta é no interior de Minas Gerais, no Bloco do Urso. A agenda finaliza em São Paulo, no Carnaval na Cidade. Depois, ela dá uma pausa na carreira e tirará férias prolongadas por alguns meses.