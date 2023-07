Axé e forró invadem corredor da folia na segunda noite do Fortal 2023

No ritmo dos 30 anos de micareta, os foliões agitaram o Fortal 2023 na noite desta sexta-feira (21), segundo dia da festa. Nomes veteranos marcaram comandam os blocos principais.

A folia começou no ritmo de axé com Claudia Leitte, no bloco 'Largadinho'. A cantora embalou os foliões com várias músicas da época do 'Babado Novo'.

O piseiro tomou conta da avenida com o bloco 'Hype', de Felipe Amorim e Nattan. É o segundo ano consecutivo que os dois fazem parceria na micareta. Quem assistiu ao show de cima do bloco foi o cantor Xand Avião, que aproveitou para jogar chocolates para a galera.

Felipe ressaltou, em entrevista ao Diário do Nordeste, que puxar um bloco na micareta é sempre emocionante. Fantasiado de capitão, o cantor transformou o bloco em um 'navio', puxando a multidão com músicas de forró, eletrônica e pop.

"Desde pequeno, eu escuto minha mãe falando do Fortal, falando do Chiclete com Banana. E sempre é uma emoção tá aqui. É sempre muita alegria", lembrou Amorim.

Bell Marques fecha mais uma noite da micareta arrastando foliões no 'Siriguella'. Na quinta-feira (20), o cantor fez a festa ao lado dos filhos, Rafa e Pipo.

No trio independente, que roda o corredor antes dos blocos principais, a banda Cheiro de Amor cantou clássicos do axé.

Veja imagens da segunda noite de Fortal 2023

Legenda: Multidão seguiu bloco de Claudia Leitte no corredor da folia Foto: Kid Júnior

Legenda: A segunda noite do Fortal 2023 foi animada por Felipe Amorim e Nattan Foto: Kid Júnior

Legenda: Claudia Leitte é um dos nomes mais tradicionais do Fortal Foto: Kid Júnior

Legenda: Fortal tem edição história de 30 anos de história Foto: Kid Júnior

Legenda: Bell Marques agita o bloco Siriguella nesta sexta-feira (21) Foto: Kid Jr.

Legenda: Foliões levam chinelo gigante no bloco Siriguella Foto: Kid Jr.