Avião que caiu com Marília Mendonça é retirado de local de acidente neste domingo (7)

A aeronave que caiu com a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas começou a ser retirada, na manhã deste domingo (7), da zona rural de Caratinga, em Minas Gerais, segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa). As informações são do G1.

Não hão previsão para a conclusão do procedimento.

Conforme a Cenipa, a proprietária do avião, a empresa PEC Táxi Aéreo, teve o aval para recolher os equipamentos após o trabalho de perícia. Neste sábado (6), o órgão já havia informado que o avião não possui caixa-preta.

Em nota ao G1, a PEC Táxi Aéreo disse que o bimotor será removido hoje "por uma empresa especializada em remoção de aeronave".

O Cenipa afirmou que todas as evidências que podem ser usadas na investigação já foram recolhidas. Assim, explicou, os peritos não terão mais necessidade de entrar no avião para as próximas etapas da investigação

A aeronave será encaminhada para o aeroporto de Ubaporanga, a cerca de 2 km de local do acidente, onde deveria ter pousado na tarde desta sexta-feira (5).

Enterro de Marília Mendonça

O enterro da cantora e do tio dela, que também estava na aeronave, aconteceu no Cemitério Parque Memorial de Goiânia, no início da noite deste sábado (6). Fãs, familiares e amigos da cantora participaram de um cortejo em carro aberto por vias da cidade.