Ana Castela agradece apoio após cair no choro durante show: 'Não são dias muito legais'

Ana Castela, de 21 anos, apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (7) para tranquilizar os fãs depois de ter caído no choro durante um desabafo em um show no último fim de semana, em Minas Gerais.

"Tô passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho que eu venho recebendo, todas as fotos que vocês postaram e mensagens. Foram todas lindas, obrigada do fundo do meu coração", disse a cantora, em uma série de stories publicada no Instagram.

Em seguida, a boiadeira disse que tem passado por momentos difíceis. "Não tô passando por uns dias muito legais, principalmente porque tô tentando criar uma cabeça mais forte, tô aprendendo a lidar com esse mundo da internet. Não é fácil pra mim, pra ninguém que está nesse meio", concluiu.

Ainda nos stories, Ana revelou que outros cantores, que entendem a situação, bem como seus fã-clubes, enviaram mensagens positivas.

Veja também É Hit Dona Ruth ficou com metade do seguro das vítimas do acidente de Marília Mendonça, diz colunista

O que aconteceu com Ana Castela?

No domingo (6), a artista chorou no palco ao falar sobre as dificuldades que tem enfrentado com críticas. "Nem tudo é glamour como vocês vêm na internet. Estão me pegando pra Cristo. Eu não estou mais aguentando. Mas o meu Deus é maior, eu sei da minha verdade, sei de tudo. Às vezes, dá vontade de ir embora, mas não vou não. Ainda tenho gente pra fazer feliz", disse a artista emocionada.

Após a repercussão da fala, artistas como Roberta Miranda e o ex-namorado de Ana, Gustavo Mioto, vieram a público defender a cantora: "É... Se isso é choro de má educação, grosseria, de uma pessoa ruim que maltrata os outros… então, com certeza, estamos precisando de mais gente 'grossa' no nosso meio. O mundo deve estar mesmo todo invertido", escreveu o cantor no X.