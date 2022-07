Simaria deixou de seguir outros famosos além de Simone; veja lista

A cantora Simaria, que faz dupla com Simone, não deixou de seguir só a irmã no Instagram. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a sertaneja também abriu mão de acompanhar as redes de muitos outros colegas de carreira, como Wesley Safadão e Zé Felipe, por exemplo.

Além deles, também não estão mais na lista de "seguidos" de Simaria influenciadores como Virginia, Gkay, Rafa Uccman, Carlinhos Maia, Lucas Guimarães, Camila Loures, Lucas Guedez e Álvaro.

'Nos resta dar esse tempo'

No Twitter, Rafa Uccmann chegou a se pronunciar sobre o "unfollow" recebido pela cantora.

"Sobre esse unfollow da Simaria na gente, ela pode estar passando por uma fase ruim onde só quer tomar uma distância e se afastar. Entendo que pode ter outras maneiras de resolver isso, mas cada um lida de uma maneira. E, se esse foi o jeito dela, só nos resta dar esse tempo pra ela se cuidar, se acalmar e fazer o que ela acha melhor", disse a influenciadora.

Uccman chegou a pedir para os seguidores não criticarem a atitude de Simaria. "Não sabemos o que ela está passando e, depois daquela entrevista, podemos perceber nitidamente que ela está abalada", ponderou.

Afastamento

Simaria está afastada dos palcos desde o fim do último mês de junho. À época, ela alegou que precisava cuidar da saúde.

A pausa aconteceu após algumas entrevistas polêmicas concedidas por Simaria em que ela dizia estar insatisfeita com as condições da parceria com a irmã, Simone.