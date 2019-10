Sargento da reserva da PM e comerciante são baleados por grupo criminoso, em Caucaia

Um sargento da reserva da PM e um comerciante foram vítimas de uma tentativa de homicídio na noite desta terça-feira (1º), em Caucuaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. Feridos, os dois foram socorridos para uma unidade hospitalar. O estado de saúde não foi divulgado.

Segundo a polícia, as vítimas estavam em um estabelecimento comercial, quando foram surpreendidas por um grupo de quatro homens que chegaram em um veículo e atiraram várias vezes. Em seguida, os suspeitos abandonaram o carro e fugiram por um matagal.

A 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelas investigações do caso, segue com as buscas para tentar prender os criminosos.