Homem é preso após agredir outro a pauladas para defender companheira de estupro na Barra do Ceará

Um homem identificado como Alexandre Sousa Medeiros, 33, foi preso após agredir outro a pauladas durante uma briga na Avenida José Lima Verde, na Barra do Ceará, na noite desta sexta feira(15). O suspeito alegou para os policiais que a motivação da agressão foi para defender a companheira, que teria sofrido uma tentativa de estupro por parte do homem.

De acordo com a polícia, o agressor e a vítima vivem em situação de rua e aparentavam estar sobre efeitos de entorpecentes. Alexandre deu várias pancadas na cabeça do homem, que foi socorrido por uma equipe do Samu e levada para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro.

Segundo os policiais, Alexandre Sousa já tem antecedentes criminais por roubo e foi autuado por tentativa de homicídio.