Familiares de presos se reúnem para denunciar condições nas unidades prisionais do Ceará

Familiares de um grupo de presos mantidos em cárcere no Sistema Penitenciário do Ceará se reuniram, nesta segunda-feira (8), com o corregedor de presídios de Fortaleza e titular da 3ª Vara de Execução Penal, juiz Cézar Belmino, para discutir a respeito das condições nas unidades prisionais. As principais queixas foram relacionadas a qualidade da alimentação dos apenados, falta de informações sobre as visitas e o tratamento recebido por visitantes e presos.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), o juiz afirmou que pretende apurar todos os pontos levantados durante a reunião e disse que em breve visitará as unidades para a fim de verificar essas condições.

O encontro aconteceu no Fórum Clóvis Beviláqua e, de acordo com o Tribunal, o magistrado destacou que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) também está atento a possíveis problemas relacionados às unidades prisionais.

Na última sexta-feira (5), o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT) emitiu relatório sobre indícios de práticas de tortura generalizada dentro dos equipamentos do Ceará. No documento há informações acerca da superlotação, más condições estruturais e presos transferidos em condições irregulares.