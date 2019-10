Empresário responsável por tráfico de drogas em Ubajara e Ibiapina é preso pela polícia

A Polícia Civil do Estado do Ceará prendeu, na noite da última quarta-feira (2°), um empresário que comandava o tráfico de drogas nas cidades de Ubajara e Ibiapina, na zona norte do Ceará, e uma mulher que o auxiliava. Foram apreendidos 20,7 quilogramas de maconha e o veículo utilizado para o transporte das drogas.

Foram presos Paulo Martins Bráz, de 38 anos, e uma mulher de 49 anos. Paulo é dono de uma microempresa de construção civil, residia em Ibiapina e realizava a distribuição de drogas lá e na cidade vizinha, Ubajara. Erivalda Pereira guardava as drogas em um sítio na zona rural de Ubajara.

De acordo com Gregório Neto, delegado da Terceira Divisão de Narcóticos, a investigação ocorria há cerca de três semanas. Equipes táticas acompanharam a rotina de Paulo, identificaram seus endereços e o interceptaram na noite de quarta-feira (2), após ele ter recebido uma carga de drogas em Ubajara. O delegado acredita que a atividade empresarial de Paulo era utilizada para disfarçar o envolvimento com o tráfico.

As investigações continuam no objetivo de localizar quem fornecia as drogas ao empresário e possíveis envolvidos no esquema de tráfico.