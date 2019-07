Dupla é presa com droga escondida dentro de residência no Pirambu

Uma dupla foi presa pela polícia com drogas e outros materiais ilícitos escondidos dentro de uma residência na Rua Santa Elisa, no bairro Pirambu, na noite desta segunda-feira (1).

A equipe do motopatrulhamento do 20º Batalhão chegou até o endereço após denúncias anônimas. No local, foram encontradas balança de precisão, maconha, binóculo, líquido para misturar com o entorpecente e papel para embalar drogas.

Gabriel Mateus Pacheco Duarte, de 20 anos, e Wanderson Rodrigues de Lima, que não teve a identidade revelada, foram encaminhados para o 7º Distrito Policial. Gabriel tem antecedentes criminais e estava usando uma tornozeleira eletrônica.

Durante a ocorrência, moradores jogaram pedras contra os policiais, que não ficaram feridos.