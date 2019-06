Comerciante reage a tentativa de assalto ao estabelecimento e é baleado em Caucaia

Um comerciante de 64 anos, proprietário de um mercadinho, foi baleado ao reagir a uma tentativa de assalto ao estabelecimento no Parque Albano, em Caucaia, na noite desta segunda-feira (17).

Luiz Aldemir Braga deu entrada no Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha por volta das 20h37, com um tiro na região do abdômen e outro de raspão na região das costas.

Conforme o guarda municipal Rivera, dois homens invadiram o estabelecimento comercial localizado na Rua Jurupari e anunciaram o assalto. O comerciante reagiu e os suspeitos atiraram três vezes. Dois tiros atingiram a vítima. Os criminosos fugiram em uma motocicleta.

O idoso recebeu os primeiros socorros no hospital municipal e foi transferido para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro. Ele não corre risco de morte.