Adolescente é raptada de festa e assassinada a tiros em Aquiraz

Duas adolescentes foram raptadas enquanto estavam em uma festa no Município de Pindoretama, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). O corpo de uma das jovens foi encontrado na noite desse domingo (22), com as mãos amarradas e lesões provocadas por disparos de uma arma de fogo.

Na manhã desta segunda-feira (23), a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), informou que a vítima assassinada tinha 15 anos de idade e ainda não foi identificada. O corpo foi encontrado na localizado de Tapera II, em Aquiraz.

Conforme a SSPDS, a segunda vítima também foi baleada, e socorrida para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Nos arredores do local onde o corpo foi encontrado há pichações com a sigla da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Por nota, a Polícia Civil informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. A Polícia realiza diligências na região no intuito de coletar informações e capturar os autores do crime.

Quem tiver informações que possam ajudar auxiliar nos trabalhos policiais pode denunciar por meio do 181, o Disque Denúncia da SSPDS ou para o número (85) 3257-4807, do DHPP. Até a publicação desta matéria, não tinha sido informado o que poderia ter motivado o crime.