Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, é internado em Brasília

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de 44 anos, foi internado, na madrugada desta quarta-feira (28), no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília.

Ricardo Salles tinha em sua agenda de ministério, uma cerimônia às 9h desta quarta-feira (28) para a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica Águas Jurisdicionais Brasileiras no Gabinete do Comandante da Marinha, em Brasília, com o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, e a procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

Não há informações sobre o motivo da internação e o Ministério do Meio Ambiente e do HFA não informaram ainda o estado de saúde do ministro.