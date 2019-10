Fortaleza tem sete vagas para oficiais temporários da Marinha do Brasil com salário de até R$ 9 mil

Candidatos de nível superior interessados em ingressar na carreira militar, têm até o dia 4 de novembro para realizar a inscrição no processo seletivo que visa preencher 32 vagas de oficiais temporários da Marinha do Brasil, nos estados Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Os salários podem chegar a R$ 9.021,07. As inscrições são feitas pela internet e a taxa custa R$ 127,00.

Em Fortaleza, as vagas para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais temporários (SMV) foram distribuidas da seguinte forma:

Cirurgião-dentista, na especialidade cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial (1)

Ciências náuticas, para inspetor naval (1)

Direito (1)

Serviço social (1)

História (1)

Inglês (1)

Farmácia (1)

O SMV é um vínculo entre o militar e a Marinha, que é renovado anualmente até o período máximo de oito anos, sem a possibilidade de estabilidade. As vagas são para candidatos de ambos os sexos, graduados, com mais de 18 anos

Provas

A prova será composta por 50 questões objetivas, sendo 25 de Língua Portuguesa e 25 de Formação Militar-Naval. A previsão é que o exame seja realizado no dia 9 de fevereiro de 2020.

Caso candidato consiga passar desta fase, será submetido às próximas etapas, que são: inspeção de saúde, prova de títulos teste de aptidão física, com natação e corrida, verificação de dados biográficos e verificação documental.