Concurso PMCE: novo edital deve sair ainda este ano

O novo concurso Polícia Militar do Ceará deve ocorrer ainda neste semestre. A confirmação ocorreu na última sexta-feira, 6 de setembro, de acordo com declaração do secretário de segurança pública e defesa social do estado, André Costa. Porém, o número de vagas que poderão ser oferecidas ainda não foi anunciado pelo secretário. Novas informações devem ser anunciadas em breve.

O governador Camilo Santana já havia anunciado, em rede social, o interesse de autorizar novas contratações para o órgão. De acordo com ele, a ampliação do quadro é necessária para viabilizar os projetos de segurança do estado.

Para concorrer ao cargo de soldado é necessário possuir ensino médio completo, idade de 18 a 30 anos e altura mínima de 1,62m para homens e 1,57m para mulheres. Também é exigido possuir carteira de habilitação a partir da categoria “B”. No último concurso para a carreira, a remuneração inicial foi de R$ 3.134,58.

Concurso PM CE – Saiba como foi a última seleção

O último concurso PM CE ocorreu em 2016, quando foram oferecidas 4.200 vagas. A banca organizadora, na ocasião, foi o Instituto AOCP.

A seleção contou com três etapas, contando com provas objetivas na primeira. Na segunda foram aplicados exames médicos, biométrico, odontológico e toxicológico e, na terceira, curso de formação profissional, incluindo avaliação psicológica, teste de capacidade física, investigação social e avaliação final do curso.

A parte objetiva contou com 120 itens, sendo 20 de língua portuguesa, dez de atualidades, dez de matemática, cinco de raciocínio lógico, 15 de informática e 60 de conhecimentos específicos.