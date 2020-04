Brasil bate novo recorde com 383 mortes em um único dia e supera 40 mil infectados

O número de casos de infectados pelo novo coronavírus superou 40 mil no Brasil, nesta segunda-feira, apontou o novo boletim do Ministério da Saúde. Agora, são 40.581 casos confirmados no País desde o ínicio da pandemia. Até o último domingo, eram 38.654 notificações. De ontem para hoje, houve 383 novas mortes, acumulando um total de 2.845 óbitos no País.

É a primeira vez, na série histórica, que a média diária supera a marca de 300 mortos. A taxa de letalidade atingiu 7%, considerada muito elevada e observada no período do pico da doença em países europeus como a Itália.

São Paulo lidera o número de casos (14.267) e de óbitos (1.015) no Brasil, seguida pelo Rio de Janeiro (4.765 casos e 402 óbitos). O Sudeste é o epicentro da pandemia no Brasil, concentrando 53,8% dos casos. O Nordeste aparece em segundo lugar com 24,9% dos casos confirmados no País.

A participação dos Estados nordestinos e do Norte tem aumentado a cada dia, enquanto a fatia dos estados do Sul e Sudeste tem diminuído. Isso acontece devido ao maior número de testes de detecção da doença aplicados nas regiões Norte e Nordeste nas últimas semanas.