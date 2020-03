Alagoas proíbe passeio de jangada para combater coronavírus

O governo de Alagoas iniciou neste fim de semana operação de prevenção contra a Covid-19 nas praias e proibiu os famosos passeios de jangada. Policiais militares e bombeiros estão nos principais pontos turísticos de Maceió alertando sobre a proibição, que estava sendo desrespeitada ontem.

Decreto do governador Renan Filho (MDB) impõe restrições ao comércio e serviços no estado e estabelece estado de emergência. Só atividades essenciais estão mantidas. As barracas de praia e a concentração de pessoas na orla foram proibidas através de decreto do prefeito de Maceió, Rui Palmeira (sem partido).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, já foram registradas cerca de 100 ocorrências de descumprimento das normas.

No sábado (21), o Batalhão Ambiental dispersou um passeio turístico nas piscinas naturais de Pajuçara. A operação contou com o apoio do Grupamento Aéreo e de homens com jet-sky. A fiscalização continua hoje sem registro de ocorrências até as 11h.