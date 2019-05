Gabriel Diniz virou 'case' de sucesso no uso de redes sociais para criar hit

Afora o carisma e excentricidade visual que marcaram a carreira de Gabriel Diniz, "GD" também será lembrado como exemplo de sucesso na utilização das redes sociais para potencialização da divulgação e venda de seu trabalho. O fenômeno "Jenifer", hit do Carnaval 2019, emergiu em memes, atravessou o mar de críticas naturais a qualquer moda da internet e aportou com segurança como grande "viral" do ano, logo nos primeiros meses de 2019. A eficiência do artista e sua equipe foi além da (boa) aposta na música em si, explícita através de estratégias bem definidas de exposição através das ferramentas digitais. Dentre os resultados, a marca de 200 milhões de visualizações do clipe oficial de Jenifer no Youtube, atingida em março - de longe o principal produto do artista, que hoje soma 232 milhões de reproduções no canal apenas nesta música.

Nas primeiras semanas do ano, os aplicativos de streaming Deezer e Spotify mostravam "Jenifer" como a canção mais tocada do País. O retorno para GD ficou explícito no aumento da exposição dele na mídia tradicional - os convites para programas de TV, entrevistas em jornais etc ficaram evidentemente mais comuns: a marca Gabriel Diniz expandiu para além da bolha dos frequentadores de festas e eventos de forró/sertanejo e atingiu o grande público.

Leia também:

> Artistas e parceiros lamentam a morte de GD

> Trajetória: da “banda de garagem” ao sucesso “Jenifer”

> Últimos clipes de Gabriel Diniz foram gravados em Fortaleza

> Gabriel Diniz faria show em Fortaleza na próxima semana

> Coluna Puxa o Fole: o forró sentirá falta de Gabriel Diniz

A onda Jenifer ainda reverberou em marcas e empresas de vários portes, que pegaram carona para também surfar na crista: produtos e campanhas com a temática surgiram aos montes nas redes sociais, fortalecendo o nome do cantor e sua maior aposta da carreira, tragicamente interrompida ontem. O Governo Federal utilizou a imagem do cantor, em alta às vésperas do Carnaval, para divulgar material educativo de combate às DSTs. Já dentre os exemplos locais, uma loja cearense de roupas enxergou a oportunidade e criou uma camiseta em alusão à música Jenifer. O Fortaleza Esporte Clube ofereceu desconto de 50% em produtos oficiais, durante determinado período, para as torcedoras que se chamassem Jenifer. Um restaurante da Capital presenteou com milk shake as clientes que fossem ao estabelecimento e provassem ter o mesmo nome da canção-chiclete. Para o mercado, fica o legado de como fazer uma boa campanha estratégica nas redes sociais, usando uma narrativa que envolveu e engajou o público-alvo, incentivando e aproveitando a participação dos consumidores na difusão de Gabriel Diniz e "Jenifer" como marca e produto.